Сафронов о домогательствах слабого пола: «Не думаю, что женщина может изнасиловать мужчину»

Известный художник признался, что в его жизни были случаи приставаний со стороны женщин.

После очередного скандала с актрисой Еленой Прокловой участник «Дома-2» Кирилл Широков в ходе телешоу обвинил ее в сексуальных домогательствам. Teleprogramma.pro попросила прокомментировать данную историю известного покорителя дамских сердец, художника Никаса Сафронова. Маэстро высказал мнение, что это все — лишь пиар молодого человека, а Проклова не стала бы ни к кому приставать.

Известный портретист отметил, что в его жизни бывали случаи приставаний со стороны женщин. Но если это были его клиентки, то Никас пресекал подобные попытки, чтобы сохранить свой имидж.

«Я вообще считаю, что женщина, проявляя свои чувства, может превысить свои возможности. В этом нет ничего сверхъестественного. Это же не остров амазонок, где они ловили мужчин и заставляли любить себя силой. Я не думаю, что какая-то женщина может изнасиловать мужчину. Ведь для этого он должен сам захотеть, иначе ничего не получится», — высказался Сафронов.

В разговоре с журналистами художник смоделировал ситуацию, когда женщина выпила лишнего, расслабилась и позволила себе быть распущенной. Никас отметил, что воспользоваться такой обстановкой со стороны мужчины было бы «бестактно и неправильно». Особенно если дама не отвечает за свои проступки.

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