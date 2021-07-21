«Семейные узы потеряли свою значимость»: Айза Долматова выступила за гостевой брак

Популярный блогер Айза Долматова стала известна благодаря своему скандальному браку с рэпером Гуфом. Расставшись в 2014 году, звезды еще не раз пытались сойтись вновь. В 2021-м это даже почти произошло, но, видно, не судьба. 20 июля вышел новый выпуск YouTube-шоу «Вопрос ребром», в котором Айзу попросили прокомментировать современные нравы, когда моногамные отношения обесцениваются, свободные, наоборот, набирают силу.

«Я считаю, что гостевой брак — это одно из самых честных направлений в отношениях сейчас, потому что семейные узы уже потеряли свою значимость как таковую…» — сказала Айза. «Ни фига!» — запротестовал сидящий рядом с ней рэпер Баста, известный как примерный семьянин. «Нет, я согласна. Я до сих пор хочу быть женой», — оправдалась Долматова.

Она отметила, что все еще хочет иметь такой брак, как у Басты, или как у ее родителей. Звезда добавила, что плачет по ночам из-за того, что две ее попытки построить счастливую семью закончились разводами. Но, по ее словам, сейчас такое время, когда женщины стали слишком доступными, а мужчины — неуверенными в себе, и все они пытаются использовать друг друга, чтобы почувствовать себя лучше.

«Настолько все это обесценено обществом и транслируется нам в социальных сетях, всевозможными интервью… Той же меня — сильной, могущественной бабы. Это настолько все печально, что институт брака на глазах рушится, и я этого не хочу», — резюмировала Айза.

Напомним, звезда Интернета прожила шесть лет в браке с рэпером Гуфом, потом была пять лет замужем за серфером Дмитрием Анохиным. Обоим мужчинам красавица родила по сыну, но это обстоятельства не сохранило их отношения.

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