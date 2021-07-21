«Значит, чувства еще живы»: Анатолий Руденко рассказал о ревности со стороны жены

Актер поделился лайфхаком, как ему удается сохранить у супруги интерес к себе.

Звезду мелодрам Анатолия Руденко спросили, ревнует ли его жена Елена Дудина к другим женщинам. Ведь романтический образ актера привлекает к нему множество поклонниц. 38-летний мужчина ответил, что иногда ревность посещает его супругу.

«Я пытался ее успокоить, объяснить, что никаких причин для ревности нет. Но это даже приятно, значит, чувства еще живы у нас», — прокомментировал артист.

Он отметил, что с возрастом все меньше хочется распыляться на других женщин, появляется желание сохранить энергию только для своей семьи. Но с поклонницами Руденко не держит дистанцию.

«Я же понимаю, что меня не воспринимают таким, какой я есть. Это все флер профессии, сыгранных ролей. Человек ассоциирует меня с каким-­то образом, но он не знает меня так, как знают мои близкие люди. Поэтому я спокойно и с уважением принимаю хорошее к себе отношение, но не допускаю, чтобы это вышло за рамки», — говорит актер.

Журналисты также спросили, есть ли у него лайфхаки, как сохранить интерес к себе со стороны жены.

«Основной мой лайфхак — это фантазия и воображение. Я могу что­-то взять и спонтанно придумать, развеселить, сделать приятный сюрприз. Или просто выполнить всю домашнюю работу, тем самым облегчив жизнь жене. Надеюсь, во мне не угасло это желание удивлять, радовать и поражать», — цитирует Анатолия издание WomanHit.

Напомним, Руденко женат на актрисе Елене Дудиной. У пары подрастает дочь Милена, которой недавно исполнилось 9 лет.

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