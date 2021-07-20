«Я просто умолял ее переспать со мной»: Рейнольдс рассказал историю знакомства с женой

В актерской семье Райана и Блейк супруги снимаются по очереди, чтобы было кому сидеть с детьми.

Звезда «Дэдпула» и «Телохранителя киллера» Райан Рейнольдс рассказал историю знакомства со своей нынешней женой, актрисой Блейк Лайвли. Звездная пара познакомилась на съемках супергеройского фильма «Зеленый фонарь» (2011), который потом актер признал провальным для своей карьеры.

«Я встретил Блейк в самом темном уголке ануса во Вселенной, который называется «Зеленым фонарем». Мы были друзьями и приятелями, и примерно через полтора года у нас было двойное свидание, но мы встречались с разными людьми, — поведал Райан в подкасте SmartLess. — Мы тусовались вместе и всегда как бы случайно поддерживали связь. А потом как-то она собралась в Бостон. Мне тоже нужно было в Бостон, и я сказал, что поеду с ней. Я просто умолял ее переспать со мной».

Когда же девушка ответила актеру взаимностью, их отношения сразу превратились в сказку, поделился Рейнольдс. Уже через неделю он подумал, что должен купить дом вместе со своей возлюбленной, и они, правда, поехали присматривать семейное гнездышко.

Свадьба состоялась в 2012 году. Сейчас у звездных супругов уже три дочери — шестилетняя Джеймс, четырехлетняя Айнез и годовалая Бетти. Райан рассказывает, что жена, которая на 11 лет младше него, отлично справляется с родительскими обязанностями — гораздо лучше мужа, так как он «сам еще ребенок».

«Я рядом со своими женой и детьми, мой брак невероятно важен для меня, и эта дружба важна для меня, — поделился актер. — Мы с Блейк не снимаемся в фильмах одновременно. Когда она будет готова что-то сделать, я уйду с работы. Она будет сниматься в фильме, а я буду с ней на съемках, гулять с детьми».

Напомним, в августе в кинотеатрах выйдет новый фантастический фильм с Рейнольдсом в главной роли.

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