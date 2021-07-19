Полина Гагарина заговорила о новом муже, отвечая на вопрос о планах на будущее

Пригласив Полину Гагарину в свое YouTube-шоу «Дерзкая готовка», Ляйсан Утяшева спросила гостью, какой она видит себя через десять лет. Хочет ли она получить «Оскар» или «Грэмми», например. Певица тут же представила, что она куда-то бежит, вся нагруженная.

«Дети! Рюкзак! Муж! Куры мои любимые (так артистка называет подруг. — Прим. авт.) И куда-то мы бежим», — озвучила свои фантазии 34-летняя Гагарина.

Ведущая предположила, что певица могла бы стать министром культуры, но та оказалась категорически против такой перспективы.

Напомним, что Полина дважды была замужем — за актером Петром Кисловым и фотографом Дмитрием Исхаковым, — но оба брака распались, хотя от каждого мужчины певица родила по ребенку. И все-таки муж является неотъемлемой частью того будущего, которое хочет построить артистка.

Кстати, Утяшева попросила Гагарину дать совет мужской части зрителей.

«Мы живем во время невероятных соблазнов, стандартов красоты… Я бы пожелала мужчинам не быть сороками — не клевать на большие *** (грудь. — Прим. авт.), губы или на что-то в этом роде. Женщина — нормальная, обычная, прекрасная женщина, — листая эти картинки, понимает, что она такой никогда не будет, что у нее нет шансов. Смотрите глазами в душу. Я понимаю, что это сложно», — сказала Полина.

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