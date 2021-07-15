«Если сделал выбор, будь предан»: какие советы об отношениях давал Курбан Омаров

Во времена, когда Ксения Бородина и Курбан Омаров еще были крепкой супружеской парой, мужа телеведущей спросили, в чем секрет долгих отношений в браке. Бизнесмен ответил, что такого просто нет. Он отметил, что мужчина и женщина могут поругаться и в этот момент забыть о том, что любят друг друга, превратившись в настоящих врагов.

«Самое важное и одновременно сложное — выбрать человека. Если ты сделал выбор, будь предан своему человеку. И тогда, что бы ни случилось, ты будешь держаться за свои отношения, — говорил Омаров изданию Woman.ru. — Ты перестаешь реагировать на то, на что раньше реагировал, потому что действительно любишь и понимаешь, что этот человек — вся твоя жизнь».

В том интервью мужчина несколько раз отмечал, что он очень любит свою жену и созданную с ней семью. Он упоминал, что в начале отношений они с Ксенией испытывали ревность и нередко ругались, но со временем недопонимания сошли на нет.

«Самое главное в отношениях — это не злиться долго, потому что в ссоре у человека в голове начинают возникать негативные мысли, одна умножается на другую, и вот ты уже не знаешь, как остановить этот огромный шар злобы и обиды. Важно начать вовремя разговаривать и вспомнить, что вы — два любящих друг друга человека, которые идут по жизни вместе», — говорит Курбан.

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К сожалению, рассуждения о крепкой семье не спасли брак мужчины. В июне 2021 года пара распалась после шести лет брака, теперь ее ждет развод через суд. Узнайте, что могло стать причиной этому, в предыдущем материале Teleprogramma.pro.

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