«Спасла мне жизнь»: Мадонна рассказала, как познакомилась с самоудовлетворением

Этот откровенный эпизод войдет в байопик, который артистка снимет сама о себе.

13 июля певица Мадонна выложила в Instagram видео, на котором зачитывает отрывок из сценария своего будущего биографического фильма. 62-летняя артистка решила рассказать свою историю посредством кино, ничего не утаивая, поэтому многие эпизоды грядущей картины обещают быть максимально откровенными.

Так, в данном отрывке звезда рассказывает об исследовании своей сексуальности в юном возрасте.

«Я открыла для себя мастурбацию, когда мне было 19 лет. Одна танцовщица рассказала мне об этом. Она спросила: «У тебя есть парень?» Я посмотрела на нее так, словно она говорила по-арабски, — читает Мадонна вслух. — «Я тебя не виню, мастурбация доставляет гораздо больше удовольствия», — сказала она. А мне даже в голову не приходила идея о мастурбации. «Что ты имеешь в виду? Не говори мне, что ты не мастурбируешь!» «Как ты это делаешь?» Потом она описала мне этот процесс».

История закончилась тем, что 19-летняя Мадонна Чикконе пошла домой и сама попробовала удовлетворить себя.

«У меня все получилось, и я поняла. Это то, что люди должны чувствовать во время секса. Та девушка, которая рассказала мне о мастурбации, спасла мне жизнь», — резюмировала певица.

Вероятно, она имеет в виду тот факт, что ее родители были очень набожными и консервативными людьми. В юности Мадонна много боролась за то, чтобы не быть примерной девочкой и раскрепоститься, но неприязненное отношение к сексу закрепилось у нее надолго.

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