«Сразу по-честному»: Ардова оправдала мужчин, присылающих фото своего достоинства в Tinder

Девушки, которые хоть раз использовали приложения для знакомств, наверняка знают о таком феномене, когда мужчины неожиданно присылают в чат фотографии своего достоинства в самом что ни на есть натуральном виде. Столкнулась с ним и 51-летняя актриса Анна Ардова.

В новом интервью артистка рассказала об одной своей разведенной подруге, которую уговорила зарегистрироваться в Tinder. Та познакомилась с мужчиной, и их первая встреча была прекрасной. Пара отлично провела время, и женщина уже подумала, что нашла новую любовь. Но затем мужчина все испортил, прислав ей фотографию того, чем его наградила природа.

«Но он, видимо, был честным, увидел такую возвышенную, романтичную натуру и решил все показать без прикрас, как есть. Это было очень смешно, правда, — рассказала Ардова «Теленеделе». — Хотя я тоже сначала была в ужасе, когда сама пару раз получила подобные послания. А потом поняла — они же сразу по-честному, стараются себя «лицом» показать: подходят или не подходят».

Актриса отметила, что настоящая любовь существует, несмотря ни на что. Но где ее искать — в Интернете, на работе или в магазине — непонятно. Поэтому важно начать с любви к себе, а долгожданный партнер приложится.

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