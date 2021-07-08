Юлия Барановская: «Приготовить мужчине еду гораздо сложнее, чем переспать с ним»

Телеведущая уверена, что когда женщина кормит своего возлюбленного, то вкладывает в еду особую энергию.

Ляйсан Утяшева, которая сама на днях высказалась о том, должна ли женщина готовить в семье, адресовала этот вопрос другой известной даме — Юлии Барановской, пришедшей к ней в гости на YouTube-шоу «Дерзкая готовка». Обе знаменитости сошлись на том, что не любят слово «должна», когда речь заходит об отношениях. Но у Юлии насчет готовки оказалась целая внутренняя философия.

«Я очень люблю готовить. Но одно дело готовить для детей, а вот все, что касается мужчины… Пожалуй, приготовить мужчине еду гораздо сложнее, чем просто переспать с ним», — поделилась мыслями Барановская. «Это какое-то своеобразное испытание, ритуал? «Я тебя люблю, я тебя хочу»? Что-то сакральное?» — уточнила Утяшева. «То есть, когда ты своими руками что-то делаешь, ты вкладываешь в это энергию, — пояснила гостья. — И вообще, я не с любых рук буду есть. И для меня для кого-то приготовить… Одно дело, когда гости приходят, стол накрыть — это я обожаю, это одно. Но вот именно для мужчины приготовить — это прям история».

Во время шоу Ляйсан пошутила про то, что от их стряпни кто-то может отравиться. А Юлия тут же отметила, что пробующие еду люди могут отравиться как раз не из-за плохих продуктов, а из-за негативной энергии, вложенной поваром в блюдо. По ее мнению, пышное тесто поднимается у тех женщин, кто обладает позитивной энергетикой.

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Напомним, после расставания с футболистом Андреем Аршавиным в 2012 году Барановская занялась воспитанием детей, а свою личную жизнь стала скрывать от публики. Кроме неподтвержденных слухов, публика так и не знает, появился ли новый мужчина в жизни телеведущей или нет.

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