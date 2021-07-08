«Очень приятный навык»: Утяшева высказалась о стереотипе «женщина у плиты»

В современном обществе все чаще звучат высказывания о том, что женщина не обязана был главным поваром в семье и часами стоять у плиты, что кухня — это не ее место, а образ покорной домохозяйки давно устарел. Но как относятся к этим стереотипам звезды? В новом интервью известную гимнастку и жену шоумена Павла Воли, Ляйсан Утяшеву, спросили, не унижает ли готовка ее женское достоинство.

«Маргарет Тэтчер страстно любила готовить и при этом была Big Boss Англии! Готовить в удовольствие – очень приятный навык, так что мне кажется, что это больше отговорки для тех, кто не умеет и не хочет это делать или считает ниже своего достоинства, — цитирует 36-летнюю спортсменку издание Peopletalk. — Как мы знаем, мамин или бабушкин куриный суп, приготовленный с любовью, быстрее всего вылечит вас от простуды, и нет ничего теплее компании друзей на шашлыках: дети играют, мужчины у костра готовят мясо, женщины помогают».

Утяшева поделилась, что в ее семье обязанности между мужем и женой постоянно варьируются. Пашу Волю тоже можно увидеть у плиты, особенно, когда он готовит супруге завтрак в постель. Шоумен вообще не дает своей благоверной заскучать — с ним любой момент происходит, как в первый раз. В этом Ляйсан видит секрет их долгого и крепкого брака, которому в этом году исполнится девять лет.

Кстати, в том же интервью гимнастку спросили, когда она поняла, что ее дружеские отношения с Волей перетекли в любовь. Женщина ответила, что в определенный момент стала ждать его звонка, а еще краситься перед встречей с ним. В начале знакомства Ляйсан спокойно общалась с Павлом без макияжа.

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