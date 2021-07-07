«Это как кататься на велосипеде»: после развода Муцениеце ищет новую «сумасшедшую» любовь

Недавно разведенная 32-летняя актриса Агата Муцениеце написала в сториз, что ждет в своей дальнейшей жизни «бешеную, сумасшедшую любовь». После этого журналисты спросили у девушки, нет ли у нее страха снова окунуться в сильные чувства, которые в итоге могут привести к новому разочарованию. В конце концов, историю с Павлом Прилучным в свое время молодая артистка пережила достаточно тяжело.

«Страха у меня нет, потому что я уже ранилась и разочаровывалась. Это как кататься на велосипеде: если ты упал, это не значит, что ты больше никогда не будешь кататься, потому что кататься — это прекрасно. Это весело и здорово, это куча эмоций. Так что я все еще надеюсь, что настоящая любовь существует. И я хочу в нее верить, хочу ее найти», — поделилась Агата в интервью журналу Grazia.

При этом актриса добавила, что не сидит и не ждет специально, когда же ей попадется хороший мужчина. По ее мнению, любовь нагрянет внезапно и разрушит все построенные ранее планы.

«Я верю, что такие чувства возможны, и меня не смущает то, что я обожглась. Я из тех людей, которые упали, встали, пошли дальше. Не из тех, кто упал и больше не встает, перемещается ползком. Когда ребенок учится ходить, он много раз падает, но это не значит, что он должен бросить это дело», — отметила Муцениеце.

Журналисты спросили актрису, какой совет она может дать девушкам, которые переживают развод в данный момент. Агата ответила, что данный период нужно «вкусить сполна», ощутить и трагедию, и радость от начала новой жизни. Актриса советует вспомнить, как жилось до замужества, и поскорее понять, что брак — это не главная цель в жизни женщины. По ее мнению, главное в жизни — счастье. И если брак не приносит его, то такой союз нужно разорвать.

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