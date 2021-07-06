Лиза Арзамасова поделилась, в чем радость получать цветы от любимого

Актриса рассказала, что очень любит принимать букеты, хотя и признает непрактичность такого подарка.

26-летнюю актрису Лизу Арзамасову спросили, какой для нее лучший подарок. Звезда «Папиных дочек», а с недавнего времени жена Ильи Авербуха ответила, что любит получать цветы.

«В их «бессмысленности», недолговечности и непрактичности — особенная нежность. Радость от того, что дорогой тебе человек в плотном графике событий, работы и передвижений — по дороге к тебе остановился, чтобы ты улыбнулась, — поделилась мыслями артистка. — Материальные подарки от близких важны и приятны, но ничто не заменит понимания того, что о тебе думали и хотели сделать счастливой».

В этом плане актрисе очень повезло с мужем. Когда в марте текущего года она отмечала день рождения, Авербух продумал весь праздник в деталях и превратил в его в череду больших и маленьких впечатлений, которые постоянно заставляли Лизу то растроганно плакать, то радостно смеяться.

Журналисты также спросили актрису, легко ли ей искать компромиссы с мужем, который на 20 лет старше нее.

«Все зависит от степени близости. С дорогими твоему сердцу людьми всегда есть желание договориться. Это даже компромиссами назвать нельзя. Это желание быть счастливыми в союзе», — цитирует артистку издание WomanHit.

Напомним, Арзамасова вышла замуж за Авербуха в конце 2020 года и сейчас ждет ребенка. О своем супруге она отзывается, как об очень чутком человеке.

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