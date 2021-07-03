«Будто кирпич упал»: Лена Борщева вспомнила забавную историю о своем браке

2 июля известная комедиантка Елена Борщева отметила годовщину свадьбы со своим мужем Валерием Юшкевичем. Супруги поженились в 2005 году, и теперь их браку исполнилось 16 лет.

По этому случаю артистка опубликовала в Instagram совместное фото со своей второй половинкой и вспомнила забавную историю, связанную с их памятной датой.

«Несколько лет назад я пошла к астрологу, она смотрела мою карту (натальная карта, она же персональный гороскоп, — Прим. авт.) и говорит: «А 2 июля 2005 года что произошло? На вас как будто кирпич упал». А я потом соображаю, что это день нашей свадьбы. Замуж вышла, говорю», — пишет 40-летняя Борщева, которая, кстати, взяла фамилию супруга.

В свою очередь, муж актрисы Валерий, который работает тренером по фитнесу, выложил кадр с их свадебного видео, на котором молодожены целуются, добавив хештег «покой нам только снится». Подписчики пары оставили им множество комментариев в духе «совет да любовь!»

Напомним, что в браке Елена стала мамой двоих дочерей. Сейчас в семье подрастают 14-летняя Марта и 6-летняя Ума.

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