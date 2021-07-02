Психолог дала советы, как разжечь пламя страсти в угасающих отношениях

С годами любые, даже самые пылкие отношения затухают под напором бытовухи и различных проблем. Но стоит ли бежать в ЗАГС разводиться, когда ваши чувства остыли и вторая половинка уже не зажигает ваш внутренний огонь? Воскресить былую страсть можно, но просто купить сексуальный комплект нижнего белья для этого не достаточно, считает интегративный психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова. Она дала ряд советов, как супругам вновь раздуть пламя былой любви.

«Вспомните все детали: как это было, когда между вами в самом начале отношений бушевали страсти? Дело ведь было не столько во влечении, сколько в желании находиться постоянно рядом, заботиться, чувствовать в ответ интерес, заботу, внимание, когда между вами раздается звонкий смех», — цитирует специалиста Пятый канал.

По словам психолога, именно совместный смех является индикатором взаимной симпатии и доверия. А чтобы воскресить пылкость чувств, нужно не «колдовать в постели», а восстанавливать эмоциональную близость.

«Есть обиды, претензии? Нужно обсуждать в конструктивном ключе, помогая партнеру понять ваши реакции! Вы должны перестать быть для него бомбой замедленного действия, которая неизвестно, когда и на что обидится или разозлится. Возможно, это неприятно слышать, но единственный орган, ведущий к разжиганию огня, это ваш рот, через который нужно выражать свои желания и говорить, как хочется», — настаивает Адрианова.

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Чтобы мужчина вместе со своей женой настроился на одну волну улучшения семейной жизни, нужно его приободрить, показать его ценность. Если он что-то сделал по дому, нужно поблагодарить его и отметить его хозяйственность. Обычные бытовые вещи, вроде помытой посуды, должны получить позитивный заряд и восприниматься как вклад в общее счастье.

Однако тут есть важное правило: одобрять и хвалить нужно только те качества и поступки, которые вы действительно уважаете и принимаете с радостью. Ложь все испортит. То же самое и с флиртом — он сработает, только когда партнер вам реально нравится. Если же мужчина вызывает только раздражение, то сначала нужно вернуться к пункту про претензии и проговорить все проблемные моменты, а потом уже кокетничать.

Хорошо помогают в разжигания угасшей страсти знаки внимания и подарки, причем они совсем не обязательно должны быть дорогими, а вот регулярными — да. Не стоит стесняться сказать, чего вам хочется, и дать любимому то, чего желает он. То же самое касается и постели: лучше проговорить друг с другом, как доставить партнеру удовольствие, а не мучиться методом проб и ошибок. В конце концов, главным рабочим органом в отношениях должен быть рот. В сочетании с ушами, конечно же.

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