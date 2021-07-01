«Я не гулящая»: Екатерина Гусева не пожалела о том, что рано вышла замуж

Уже в 20 лет актриса остановилась на одном мужчине.

Звезда сериалов «Бригада», «Есенин» и «Жаркий лед» Екатерина Гусева вышла замуж в 20 лет и построила крепкую семью с бизнесменом Владимиром Абашкиным. В новом интервью у 44-летней актрисы спросили, не жалеет ли она, что не успела нагуляться до брака.

«А я не гулящая. Я росла семейным, домашним ребенком, маминой и папиной дочкой, и чувствовала себя так уютно под их крылом, что мне очень сложно было как личность, как самостоятельную единицу, — вспоминает артистка в беседе с изданием 7days. — А на четвертом курсе я познакомилась с Володей и, окончив институт, вышла замуж. С тех пор я под его крылом».

Актриса предположила, что такая судьба заложена в нее генетически — ее родители и старшие родственники очень быстро определились с выбором второй половинки на всю жизнь. Женщина отмечает, что она даже не выбирала среди мужчин и не искала «того самого». Ей возлюбленного подарило небо.

Гусева поделилась, что во время карантина они с мужем «обрели друг друга заново» и в очередной раз убедились, что их выбор, сделанный в середине 90-х был верным.

«Мы уже 25 лет вместе, и нам до сих пор хорошо вдвоем!» — с улыбкой делится звезда кино.

Добавим, что в этом браке родились сын Алексей и дочь Анна. Им сейчас 22 года и 10 лет соответственно.

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