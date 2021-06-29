«Всхлипывала прямо в трубку, а Марюс меня утешал»: Бардо призналась, что начала скучать по мужу

33-летняя актриса Наталья Бардо поделилась с подписчиками, что на днях открыла для себя новое чувство. В добавок к любви к мужу и маленькому сыну девушка почувствовала, что начала скучать по ним, находясь на расстоянии. Причем так сильно, что может неожиданно заплакать.

Казалось бы, тоска по любимым в разлуке — это само собой разумеющееся явление. Но звезда экрана уверяет, что так далеко не у всех. В ее семье, например, было не принято скучать друг по другу, и близкие люди не говорили вслух о подобном чувстве. Поэтому сейчас Наталья только учится понимать эти эмоции.

Она рассказала, что недавно говорила по телефону со своим супругом, режиссером Марюсом Вайсбергом, обсуждая их напряженные графики и возможность совместного отпуска. Данный разговор закончился для актрисы весьма неожиданно.

«Он говорил, как любит меня, а я вдруг разревелась. Внезапно. За пару секунд, — поделилась Бардо в Instagram. — Я всхлипывала прямо в трубку, а Марюс меня утешал. И тогда я поняла, как сильно по нему скучаю. Как хочу обнять его и Эрика. Почувствовать тепло их кожи, вдохнуть запах».

После этого выплеска эмоций девушка долго сидела и молчала, «переваривая» то, что с ней произошло. Но в итоге артистка пришла к позитивному выводу — она любит и скучает, а значит живет.

Напомним, звездная пара вместе с 2016-го. В том же году у них родился сын Эрик. И хотя влюбленные демонстрируют нежные чувства друг к другу, у них были и периоды расставаний.

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