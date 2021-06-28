Ставшая мужчиной дочь Ефремова рассказала о своих первых отношениях в 15 лет

У 20-летней дочери актера Михаила Ефремова Анны-Марии нелегкая судьба. Пьющие родители и отсутствие нормальной семьи в детстве сильно повлияли на девушку. Знаменитый отец пытался заботиться о своей кровиночке, но в прошлом году угодил за решетку. На днях наследница скандального артиста появилась в студии передачи «Звезды сошлись» с короткой стрижкой и заявила, что теперь хочет быть мужчиной. Она взяла себе имя Аэм и поделилась, что отец положительно отнесся к этой перемене.

Девушка (или уже молодой человек) призналась, что из-за отношения родителей у нее остались проблемы с ментальным здоровьем, которые она сейчас прорабатывает с психотерапевтами.

Рассказывая о своем взрослении, Анна-Мария рассказала, что ее первые любовные отношения случились в 15 лет из-за недостатка внимания родителей, о чем сейчас она вспоминает, как о травматичном опыте. Девушка познакомилась в Интернете с парнем, который был гораздо старше ее.

«Этому человеку было немного 27. Когда в 15 лет с тобой вступает в отношения 27-летний человек, это немного откладывается на психике. Поэтому, если вы не хотите, чтобы с вашими детьми такое случилось, то, пожалуйста, создавайте с ними доверительные отношения и адекватно относитесь», — высказалась дочь Ефремова.

Этот роман продлился около двух лет. При этом молодой человек показал себя очень воспитанным. Героиня передачи уверяла, что он ее не обидел, но точно травмировал.

Анна-Мария не отрицает, что в будущем еще раз может влюбиться в мужчину, но от этого она не перестанет быть человеком «между гендерами».

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