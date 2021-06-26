«Уважаем друг друга»: Деревянко поблагодарил бывшую жену за единство семьи

Несмотря на расставание, актер и мать его детей весело проводят вместе время.

26 июня популярный актер Павел Деревянко опубликовал в Instagram селфи со своей семьей, сделанное во время отдыха у реки. На снимке мокрые после купания запечатлены дочки артиста Саша и Варя, а также их мать Дарья Мясищева, с которой мужчина в прошлом то сходился, то расходился.

«Как же здорово сохранить хорошие, дружеские отношения, по сути, не являясь целостной семьей. Уважаем друг друга, поддерживаем и воспитываем наших дочерей», — подписал фото Деревянко, добавив хештег #бывшихнебывает.

При этом он поблагодарил бывшую гражданскую жену за такое единение.

Напомним, отношения Павла и Дарьи длились больше 10 лет, хотя у мужчины было немало романов на стороне. После рождения второй дочки он стал жить вместе с женой, но в конце 2020 года они снова разошлись. Хотя, как демонстрирует сам 44-летний актер, это не мешает им быть одной семьей.

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