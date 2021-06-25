«Не всякая жена выдержит»: экс-солист «Песняров» рассказал, почему расстался с супругой

У солиста культового ансамбля «Песняры» Валерия Дайнеко любопытная судьба. В молодости его считали бабником, о любовных похождениях музыканта ходило множество слухов. В 34 года он обзавелся семьей, женившись на своей избраннице Ирине, у которой уже была дочь от предыдущего брака. Мужчина принял ребенка как своего, а затем у пары появилась и совместная дочь. Но, по словам артиста, быть примерным семьянином ему просто не дали: жена постоянно подозревала Валерия в изменах, когда он уезжал на концерты.

«Гастроли не всякая жена может выдержать, я ее предупреждал сразу, — рассказал 69-летний Дайнеко в программе «Судьба человека». — Тут даже поводы для ревности не надо давать. Она приехала ко мне, и вот после концерта мы идем в номер, и тут телефонный звонок. Трубку снимаешь, а там же все слышно: «Валерий, здравствуйте. Вы меня не знаете. Меня зовут Лена. Можно с вами встретиться?» Ну, кладешь трубку… Она (жена. — Прим. авт.) говорит: «А если бы меня не было, что бы ты — договорился бы с ней?» Жене это, наверно, невозможно понять, что ты можешь просто отказаться, сказать: «Извините, я занят, я должен отдыхать». Ну вот как это объяснить?»

Ведущий программы Борис Корчевников спросил у музыканта, бывали ли у него реальные случаи измен жене. Дайнеко ответил, что да — но уже после того, как супруга измучила его подозрениями.

«Когда тебе все время говорят о неверности и ты не можешь объяснить, что ее нет… Потом уже думаешь: «Ну какая разница…» Отношения уже все равно какие-то сломанные, непонятные…» — признался экс-солист «Песняров».

Он вспомнил пример, когда жена прилетела без предупреждения «проверять» его на верность из Москвы в Красноярск. И такие случаи повторялись несколько раз, но женщина так и не застала своего благоверного с другой. Валерий посчитал, что его Ирина просто не справилась с испытанием гастролями.

В итоге супруги разошлись после восьми лет совместной жизни, хотя официально разводиться не стали. Валерий живет в Белоруссии, Ирина — в российской столице. Сейчас между ними дружеские отношения.

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