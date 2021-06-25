Дженнифер Энистон поделилась, какие отношения хочет построить с новым мужчиной

Также актриса выразила свое отношение к приложениям для знакомств.

По состоянию на июнь 2021 года голливудская актриса Дженнифер Энистон свободна в отношениях и не против найти себе нового кавалера. В одном из интервью звезду сериала «Друзья» спросили, собирается ли она пользоваться приложениями для знакомств.

«Абсолютно нет, — со смехом ответила 52-летняя женщина изданию People. — Я собираюсь придерживаться обычных способов. Когда кто-то просто приглашает тебя на свидание. Я бы предпочла именно такой вариант».

После этого актрису спросили, а не ищет ли она себе жениха. И выйдет ли снова замуж, если найдет достойного мужчину.

«О боже, даже не знаю, — говорит она. — Я такого не ищу. Я хотела бы найти фантастического партнера и просто жить приятной жизнью и веселиться друг с другом. Это все, на что мы должны надеяться. Это не то, что должно быть закреплено в юридических документах (звезда имеет в виду штамп в паспорте, — Прим. авт.)».

Напомним, в начале 2000-х Энистон состояла в браке с актером Брэдом Питтом, и пресса до сих пор при любом удобном случае вспоминает о тех ее отношениях. По крайней мере, ее второе замужество — с актером Джастином Теру — упоминается в СМИ гораздо реже. С 2018 года Дженнифер свободна.

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