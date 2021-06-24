«Ругаться нужно эмоционально и коротко»: Сюткин поделился секретом долгих отношений

Хоть в семье музыканта и случаются ссоры, она остается одной из самых крепких в отечественном шоу-бизнесе.

Валерий Сюткин и его жена Виола вместе уже 28 лет. У пары имеется уже взрослая дочь, а в 2020 году они обзавелись еще и сынишкой. В новом интервью журналисты спросили у известного музыканта, есть ли у него секрет долгих и крепких отношений.

«Знаю точно, что не надо говорит друг другу грубости. Если поссорились, ругаться нужно эмоционально и коротко. Не надо затягивать процесс, обрушивая друг на друга словесный водопад. Я в таких случаях стараюсь уединиться, выйти на улицу. Или можно закрыться в комнате, поиграть на гитаре», — ответил 63-летний артист изданию 7days.

При этом мужчина и его супруга отметили, что в их паре не обходится без ссор. Бывало, что по квартире даже летали бытовые предметы. Один такой скандал закончился шишкой у Сюткина от прямого попадания телефонной трубкой. Правда, ни он, ни его жена уже не помнят, из-за чего тогда поругались.

Однажды супруги даже расстались, потому как утомили друг от друга.

«У меня случился кризис, я устала. Но через месяц я поняла, что хочу быть с Валерой и никак иначе. В жизни каждой пары случаются подобные ситуации, и надо дать выдохнуть друг другу. Сделать паузу и выйти на другой уровень в отношениях», — рассказала Виола.

Напомним, роман этой пары начался, когда девушке было всего 17 лет. Она переехала из Риги в Москву, чтобы работать костюмером в группе «Браво», и уже через несколько месяцев влюбилась в вокалиста коллектива. Их отношения развивались на фоне романтики гастрольной жизни и очень быстро привели к свадьбе, которая из-за тех же концертов получилась очень скромной: без пышного платья и толпы гостей.

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