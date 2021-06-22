«Пара поспешила расставаться»: сексолог прокомментировала воссоединение Гуфа и Айзы

Популярный блогер Айза Долматова снова сошлась со своим бывшим мужем, рэпером Гуфом. Спустя восемь лет звездная пара зарыла топор войны и решила возобновить отношения.

Журналисты попросили сексолога Екатерину Киселеву прокомментировать это событие с точки зрения психологии. Специалист отметила, что в общении артиста и его возлюбленной присутствует некий «незавершенный гештальт», который снова и снова притягивает их друг к другу (звезды мирятся уже не первый раз). Особенно, когда со временем обиды забываются.

«В свое время пара поспешила расставаться. Обычно это делается на эмоциях, по каким-либо еще причинам. То есть, люди не разбираются в причинах расставания до конца, не хотят потом это прорабатывать с психологом, чтобы отпустить эту ситуацию», — цитирует Киселеву Пятый канал.

Эксперт добавила, что если бы звездные супруги изначально обратились за помощью к семейному психологу, то их расставания можно было бы избежать. По ее мнению, в подобных скандалах всегда виноваты оба партнера, и каждому из них стоит прорабатывать свои проблемы со специалистом.

Напомним, Гуф и Айза поженились в 2008 году, и через пару лет у них родился сын Сэм. Но уже в 2013-м пара рассталась — девушка не смогла вытерпеть зависимость и измены супруга.

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