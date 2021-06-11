Марина Зудина про внучку: «Хочу чтобы звала меня по имени, а не старомодно бабушка»

Марина Зудина недавно стала бабушкой. Вернее, бабушкой стала она год назад, но это событие тщательно скрывалось.

Сын актрисы Павел Табаков и актриса Софья Синицына родили дочку, но отношения между родителями не сложились. Недавно сын Олега Табакова признался, что с дочкой не живет, но участвует в ее воспитании.

Молодая бабушка рада, что теперь крошку можно не скрывать. И даже надеется, что сумеет подружиться с маленькой Мией, даже хочет, чтобы девочка называла ее по имени, а не старомодно — бабушка.

«Как-то старомодно звучит слово «бабушка». Мне нравится мое имя — Марина. Мне комфортнее, когда меня называют по имени, а не по имени-отчеству», — поделилась с сайтом mk.ru Зудина.

Актриса отметила, что даже в театре ей порой хочется попросить, чтобы обращались просто по имени.

«Особенно когда не выговаривают мое отчество — Вячеславовна, так и хочется сказать: «Не надо. Вы так мучаетесь. Зачем? Называйте по имени. Просто Марина». В Европе же всегда обращаются друг к другу по имени. А у нас отчество, видимо, придает статус. Мне кажется, что уважение заключается не в этом, а в чем-то другом», — призналась актриса.

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