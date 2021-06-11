«В этом залог гармонии»: рэпер ST дал совет, что делать, если любимая загрустила

Сам артист регулярно ему следует и уверен, что его жена довольна.

Рэпер ST, он же Александр Степанов, поделился с поклонниками советом в сфере отношений. 32-летний артист заверил, что мужчина и женщина в паре должны «получать кайф друг от друга». Лично его избранница — телеведущая Ассоль Васильева — этот самый кайф получает, отметил исполнитель.⠀

«Откуда знаю? Я с ней разговариваю. Спрашиваю, обсуждаю, предлагаю. Мы общаемся! И в этом залог гармонии! — пишет Степанов в Instagram под семейным фото с выставки ретроавтомобилей. — Когда вижу, что любимая устала или грустит, спрашиваю: как я могу сделать ее счастливой в данный момент? Она отвечает. Я делаю. Вот и весь секрет!»

ST призвал своих подписчиков-мужчин сразу же после прочтения данного поста спросить свою любимую, как они могут сделать ее счастливее, и тут же приступить к исполнению ее желаний.

Напомним, звездная пара сыграла свадьбу в 2015 году, а через пять лет у них родилась дочь, которую родитель назвали красивым именем Эстель, сочетающим их творческие псевдонимы.

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