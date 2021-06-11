«Жалею, что не могу заново влюбиться»: Жуков трогательно поздравил жену с 15-летием отношений

В ночь на 11 июня популярный певец Сергей Жуков поздравил свою жену Регину Бурд с 15-летием их отношений. Музыкант признался, что для него это были 15 лет «безусловной любви и счастья», и он до сих пор мечтает только о том, чтобы и в радостные, и в грустные дни супруга была рядом с ним.

В своем посте в Instagram 45-летний артист, прославившийся романтичными песнями, написал множество трогательных признаний. К примеру, о том, что ему не хватит жизни, чтобы насладиться своей женой.

«Я обещаю тебе только одно, что я сделаю все, чтобы ты была самой радостной, счастливой и любимой женщиной на планете… — пишет Сергей. — И я жалею только об одном, что не могу в тебя заново влюбиться, чтобы все повторялось снова и снова…»

Напомним, звезда «Руки Вверх!» женился на бывшей солистке группы «Сливки» Регине Бурд в конце 2007 года. С тех пор у них родились трое детей — Ника, Энджел и Мирон, — которые, судя по всему, будут строить карьеру на сцене вслед за родителями.

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