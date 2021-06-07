«Сильно идеализирую человека, когда влюбляюсь»: Бебуришвили ответил, почему еще не женат

Звезда Comedy Club признался, что недавно расстался с девушкой, с которой встречался год.

Новым гостем YouTube-шоу Ляйсан Утяшевой «Дерзкая готовка» стал комик и телеведущий Андрей Бебуришвили. Готовя вместе с 28-летним мужчиной рыбу, ведущая быстро узнала, что он недавно расстался с девушкой и сейчас свободен. Спортсменка удивилась, почему при всех своих талантах (в том числе и кулинарном) и популярности комедиант до сих пор не женат, хотя поклонниц у него очень много.

Андрей рассказал, что его последние отношения казались ему идеальными. Он уже был настроен на свадьбу, но не сложилось. Мужчина признался, что он любит «капать на мозги» своим девушкам, когда ему что-то не нравится в отношениях.

«Я сильно идеализирую человека всегда, когда влюбляюсь. У меня «розовые очки», забрало падает, и я такой: «У-а-а!» — поделился Бебуришвили. — А потом наступает реальная жизнь, спустя некоторое время, и вот такой косячок, другой косячок, и из этих мелочей складывается…»

Ведущая подчеркнула, что с таким подходом Андрей никогда не найдет себе «идеальную» девушку, и ему следует больше разговаривать со своей пассией о ее недостатках. Комик отметил, что иногда это не помогает, — бывает, что женщина ни в какую не хочет меняться и требует принимать ее такой, какая она есть.

«Знаешь, бывает такое, что минусы твоей второй половинки тебя умиляют. Например, она так мило посапывает во сне, и меня это не бесит. А когда тебя это бесит — значит это не твой человек», — добавил мужчина.

Гость программы отметил, что его в девушках раздражают нескромность, жадность, злость и эгоистичность. При этом ему совсем не важно, обладает ли возлюбленная выдающейся в некоторых местах фигурой, — главное, чтобы душой она была прекрасна.

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