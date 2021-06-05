«На денек после венчания»: Анастасия Макеева поделилась трогательным видео с возлюбленным

Актриса Анастасия Макеева показала вид из окна номера в отеле, в котором они с Романом Мальковым остановились сразу после венчания.

Напомним, недавно 39-летняя знаменитость вышла замуж. Макеева призналась, что мечтает о детях от любимого.

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Отметим, что Анастасии очень понравилось отдыхать в Крыму. Несмотря на то, что они с Романом задержались в отеле всего лишь на ночь, она посоветовала молодоженам провести медовый месяц именно тут.

«Мы остались здесь на денек после венчания, выдохнули и просто наслаждались. Это идеальная история для двоих с запахом крымского моря, розовых гвоздик, огромными бутонами роз на каждом шагу и шампанским на завтрак. Для начала новой жизни и первых семейных воспоминаний не знаю, может ли быть лучше. Вид из окна волшебный, вечерами играет живая музыка, спокойная атмосфера, вкусная еда. Купайся в счастье, остальное тут сделают за тебя. Могли бы, остались бы на медовый месяц, запомним это место, чтобы праздновать годовщины», — призналась Макеева.

Анастасия добавила небольшой ролик, в котором показала красоту Крыма и любовь в своих глазах и глазах мужа.

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