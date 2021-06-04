«Все равно ползем в одну кровать»: Глюкоза рассказала, что спасает ее брак уже 15 лет

16 июня певица Глюкоза и ее муж-бизнесмен Александр Чистяков отметят 15-ю годовщину свадьбы. В новом интервью звезда поделилась, что полтора десятилетия брака пролетели для нее очень быстро, хотя и не совсем гладко.

«Были и моменты, когда казалось: все, разводимся, надоели друг другу! Но это всегда какая-то молниеносная перепалка, потому что долго находиться в ссоре мы не можем. Если мы поссорились, я начинаю адски переживать, меня накрывает депрессия. И у него то же самое. Мы даже не можем друг без друга спать, даже если поссорились, мы все равно ползем в одну кровать. Ложимся друг к другу попами, но, тем не менее, задницы отлипнуть друг от друга не могут», — со смехом рассказала артистка «Теленеделе».

Наталья (настоящее имя певицы, — Прим. ред.) предположила, что положительную роль в ее отношениях с мужем сыграла разница в возрасте. По ее словам, в самом начале супружеской жизни она была скорее ребенком: хулиганила, на все смотрела с открытым ртом и со всем соглашалась. Сейчас же девушка чувствует в паре некое партнерство, она ощущает, что и муж начал к ней прислушиваться в некоторых сферах.

«С годами мы сравнялись и вышли на новый уровень, у нас появились новые интересы. И главное, я поняла, что именно с этим человеком мне не страшно стареть, не страшно быть рядом с ним любой. Конечно, я хочу быть для своего мужа самой молодой и красивой, но возраст — это неизбежный момент для всех», — говорит Глюкоза.

Певица отметила, что для женщины очень важно ощущать рядом с собой мужчину, который ее любит любой — и с прыщом на лбу, и потолстевшую после родов. По ее словам, взгляд супруга, который фокусируется только на своей жене, придает много сил и чувство защищенности. И Наталье повезло чувствовать на себе этот взгляд уже много лет.

Артистка вспомнила, как в 20 лет сама сделала предложение Александру. Это было в стрип-клубе, куда они пришли большой компанией и сидели изрядно подшофе. Девушка поняла, что не хочет быть ни с кем другим в этой жизни, и прямо сказала мужчине: «Бери меня в жены, лучше не найдешь!». По ее мнению, бизнесмена это и сразило — он нашел женщину, которая честно говорит о своих желаниях.

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