Семенович о возрасте для брака: «Женщина в 30 лет еще ребенок, а в 40 — в самом соку»

41-летняя певица Анна Семенович дала большое интервью о своих жизненных принципах как женщины, спортсменки и будущей матери. Артистка рассказала, что в юности мечтала об успешной карьере, а не о свадебном платье, но травма разрушила ее мечты. И хотя женщина так и не побывала замужем, но ее опыт общения с мужчинами довольно велик, и в 40 лет, считает она, реализовать себя в качестве жены и матери совершенно не поздно.

«Я считаю, что женщина в 30 лет еще ребенок, а в 40 она в самом соку, — призналась Анна изданию Wday. — Можно по-разному относиться к Западу, к Европе, но у них есть такая прекрасная история, что их женщины в 50 лет считаются молодыми! Многие только после 40 собираются создавать семью. То есть они это делают, когда уже приобрели опыт, встали на ноги и им есть чем поделиться с ребенком».

Певица рассказала, что принимает только такие отношения в семье, когда мужчина женщина — партнеры, а не один обслуживает другого. Семенович хочет найти такого спутника жизни, с которым ей будет интересно, а не просто завести мужа «для галочки». Статус свободной дамы артистку совершенно не пугает. Для нее лучше «качественно быть одной», нежели «некачественно с кем-то».

«Я не говорю, что нужно отвергать всех, конечно нет. Надо смотреть на человека, а главное — говорить с ним честно: «Милый, твой поступок вчера меня немного задел. Ты мог бы так не делать? Ты же хочешь, чтобы я рядом с тобой была счастлива?» Когда мягко объясняешь человеку, что тебе не нравится, то он действительно подумает и в следующий раз так не поступит. А многие же умалчивают, терпят…» — рассуждает звезда.

Анна отметила, что мужчина призван сделать жизнь женщины прекраснее, а не усложнять ее. По ее словам, это должен быть любящий, заботливый человек, находящийся со своей второй половинкой на одной волне, а еще у них должен быть интересный секс — тогда можно говорить о таких серьезных решениях, как рождение ребенка.

Смотрите также: