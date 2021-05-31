«Лучше человеку дать шанс быть нормальным»: разведенная Муцениеце заговорила о прощении

Похоже, что у Павла Прилучного есть шанс восстановить семью, если он пойдет на примирение с бывшей женой.

Ляйсан Утяшева позвала Агату Муцениеце в свое новое YouTube-шоу «Дерзкая готовка», чтобы посплетничать на кухне о женских секретиках. Пока женщины резали лук, хозяйка программы спросила гостью, любит ли она вырезать людей из своей жизни. Сначала 32-летняя актриса призналась, что она всегда так и делает — «порезала, забыла, и возврата не будет».

«Я не такой человек. Знаешь, это как в одно дерьмо два раза наступить», — сказала Агата. «Не прощаешь? — уточнила у нее Ляйсан. — Смотри, вот человек сильно накосячил, ты его уже убрала из своей жизни, и вдруг он появляется и говорит: «Агата, я был так не прав! Пожалуйста, прости меня». На колени встает. Ты его вернешь в свою жизнь?» «Ну вообще, я думаю, да. Я всегда так жила: лучше простить, чем не простить. Лучше человеку дать шанс быть нормальным, чем не поверить в него», — призналась молодая актриса.

Муцениеце выступила за то, что добро должно сеять добро, и в людей нужно верить, даже если предавали твое доверие уже три раза.

Напомним, что в 2020 году девушка развелась с актером Павлом Прилучным, хотя в их семье ранее родились двое детей. Агата не раз призналась, что ей тяжело было терпеть измены звездного супруга. Однако некоторые поклонники звездной пары все-таки надеются, что артисты еще сойдутся вместе, и, как стало известно недавно, дети Муцениеце тоже этого хотят.

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