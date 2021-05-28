Седокова о новом альбоме: «Призываю сильных женщин прекратить плакать у окна»

В ближайшие месяцы певица Анна Седокова собирается выпустить новый сольный альбом. 38-летняя звезда отмечает, что это не просто очередная порция песен от нее — у пластинки есть сверхзадача и даже миссия. Она будет сильно отличаться от предыдущих релизов экс-«ВИА Гры».

«Очень долгое время я пела про созависимые отношения, про «не могу без тебя», «привязана к тебе», а вот теперь мой новый альбом называется «Эгоистка». Такое чисто мужское слово, которое применяют, в основном, мужчины. Но я решила, что пора бы нам, женщинам, хотя бы иногда, хоть на один вечер, побыть немного эгоистками», — цитирует певицу «Теленеделя».

Анна уверяет, что в новом альбоме не будет ни одной медленной песни, хотя раньше она любила развернуть драму в музыке и основательно пострадать. Тем не менее, в каждую композицию женщина заложила проработанные чувства.

«Долгие годы я разводила вокруг себя драматическое настроение, и слушатели много грустили. И вот сейчас я призываю сильных женщин прекратить плакать у окна. Призываю их танцевать, наряжаться в красивые платья, полюбить себя ровно настолько, насколько они любят своих мужей, парней и детей. Мне кажется, это главная миссия моего нового альбома», — говорит Седокова.

Артистка призналась, что ей, как и другим женщинам, очень сложно, будучи женой и мамой, просто расслабиться и посвятить время самой себе. По ее словам, женская природа требует больше отдавать, чем получать, и с этим каждый раз приходится бороться.

Анна также рассказала, что одна из песен новой пластинки, на которую уже снят клип, называется «Набирай меня». Этот трек певица посвятила своему третьему мужу Янису Тимме — им она хочет сказать возлюбленному, чтобы он всегда, в любом состоянии набирал на телефоне именно ее. Сама же она тоже хотела бы звонить только ему. Вот такая романтика в этой паре, которая скрепила себя узами брака в сентябре 2020 года.

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