Валерия и Пригожин ответили, кто в их паре чаще хочет секса

Певица Валерия и ее муж-продюсер Иосиф Пригожин стали участниками «семейного» выпуска YouTube-шоу «Музыкалити», где ведущий Максим Галкин предложил им супружескую викторину. Шоумен задавал каверзные вопросы, а звездная пара должна была в ответ поднять таблички: «Я» или «Он/Она».

На первый вопрос — кто больше зарабатывает — оба представителя звездной пары подняли «Я».

«Люди фантастического самомнения собрались в нашей студии! — прокомментировал Галкин. — Мне понравились сомнения Иосифа — он единственный из присутствующих знает, что есть налоговая».

На вопрос, кто тратит больше денег, Пригожин и Валерия оказались так же солидарны, но в противоположную сторону, ответив «Он» и «Она». А когда Галкин спросил, кто больше выпивает, Иосиф с улыбкой поднял табличку «Я», а его супруга с грустным лицом показала табличку «Он».

Но самое горячее ведущий приберег напоследок — в конце он задал вопрос, кто из пары чаще хочет секса. И тут Пригожин без колебаний ответил «Я», а Валерия с ироничной улыбкой — «Он».

Комментировать этот момент звезды никак не стали, но в дальнейшем выпуске не раз шутили про секс.

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