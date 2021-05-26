«Не нужно предавать себя»: Нюша поделилась опытом, как избежать ошибок в отношениях

Певицу Нюшу, которая известна большой любовью к своему избраннику Игорю Сивову, спросили, как понять, что перед тобой тот самый мужчина, ради которого можно пойти на все. 30-летняя артистка ответила, что «на все» идти не надо, но если заветные отношения потребуют от девушки некоторых жертв и уступок, то свое мнение на этот счет у звезды есть.

«Я считаю, что не нужно предавать себя, — ответила Нюша Саше Спилберг в ее YouTube-шоу Lovecast. — Бывают ситуации, когда ты готова предать себя ради того, чтобы быть с кем-то. Но в итоге то, что ты предаешь себя, не сделает тебя счастливой с этим человеком. Я считаю, здесь очень-очень нужно доверять своему внутреннему ощущению, и, как показал мой опыт, когда ты сходишься с человеком, начинаешь проводить с ним много времени, очень легко начать жить его жизнью. Ты очень сильно хочешь быть хорошей: хорошей женой, хозяйкой и так далее. И в погоне за этой «хорошестью» ты теряешь себя, и, я считаю, что это очень сильно вредит в дальнейшем отношениям и твоему внутреннему состоянию».

Нюша вспомнила, что ее история любви с будущим мужем была совсем непростой. Когда они понравились друг другу, мужчина был женат, а певица никогда не хотела попасть в подобную ситуацию. Но возлюбленные прошли через это испытание, чтобы быть вместе, хотя звезда признается, что для нее это было стрессом.

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