«Влюбчивость — наша семейная черта»: Орбакайте сравнила свою личную жизнь с маминой

Говоря о певице Кристине Орбакайте, журналисты часто проводят параллели с ее матерью Аллой Пугачевой. К 50-летию артистки у нее спросили: «многомужество» тоже передалось ей по генам от Примадонны, как и талант? Звезда не согласилась с такой постановкой вопроса, подчеркнув, что в ее жизни есть только один муж — Михаил Земцов, — и предыдущих мужчин с ним в один ряд ставить не стоит, хоть от них женщина тоже родила прекрасных наследников.

«Это были бойфренды. Как видишь, такая я не планирующая и неугомонная. И честная! Влюблялась, дети же не просто так появлялись. Просто обо мне все знают, а про других нет. Обо мне с рождения все известно: сколько романов, что и как. Я ничего не скрываю», — цитирует Кристину MK.ru.

Орбакайте отметила, что «неугомонные поиски суженого», как у матери, это не про нее. Она в своей жизни никого не искала — просто так складывались обстоятельства. Певица не считает, что было бы лучше, если она и Пугачева после неудачных отношений закрылись бы в себе и жили только ради сцены и друг друга. Кристине нравится жить полноценной жизнью рядом с любимыми людьми.

«Влюбчивость, это, наверное, наша семейная черта. Возможно, да, это что-то генетически заложенное», — призналась артистка.

Напомним, у Орбакайте был 10-летний роман с певцом Владимиром Пресняковым – младшим, от которого она родила сына Никиту. На рубеже веков она встречалась с крупным бизнесменом Русланом Байсаровым, родив от него второго сына Дени. С 2005 года певица состоит в браке с предпринимателем Михаилом Земцовым, которому подарила дочь Клавдию.

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