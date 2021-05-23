«Жена – моя спина»: Александр Шоуа поделился, что нужно для сохранения отношений в семье

Солист «Непары» Александр Шоуа уже почти десять лет счастлив во втором браке с юристом Натальей. В новом интервью 47-летний артист рассказал, как строятся его отношения с женой. Журналисты спросили, является ли она его музой и посвящает ли он песни своей супруге.

«Я бы сказал, что она является музой моего дома. Вообще муза – это что-то эфемерное, мимолетное, а я на Наташу смотрю как на фундамент собственного дома и своего сердца. Жена – моя спина, часть моего организма. Правда, кроме частушек, я ей ничего не пою», — ответил мужчина.

Шоуа добавил, что в обычной жизни он очень грустный, пессимистичный и осторожный человек. А вот Наталья, по его словам, бывает беспечной в бытовых вопросах и раздражается из-за чрезмерной осторожности мужа. Но именно в этом артист видит единство противоположностей, создающее притяжение в их паре.

Мужчину, живущего во втором браке, спросили: с высоты своего опыта он уже понял, что нужно для того, чтобы сохранить отношения со второй половинкой.

«С годами и опытом я понял, что люди ошибаются дважды – первый раз, когда женятся, и второй раз – когда расходятся, — цитирует певца «Теленеделя». — Но есть еще две ошибки, которые совершают люди. Все девочки думают, что мужчины все одинаковые. А ошибка парней в том, что они считают, будто все девочки разные. А на самом деле все девчонки абсолютно одинаковые, они одинаково взрывают нашу голову и одинаково себя ведут в похожих ситуациях. Так что для сохранения отношений в первую очередь важно научиться правильно реагировать, потому что все равно, все ведут себя одинаково, и, если поступать по принципу «эта не понравилась, возьму другую», ничего хорошего в итоге не будет».

Вот и в своем нынешнем браке Александр понимает, что другие женщины ему не нужны, потому что его жена — «такая же, как все остальные», только его. Шоуа поделился, что супруга разделяет его интересы (даже на рыбалку ездит), и он старается отвечать ей тем же. А в бытовых делах мужчина всегда идет навстречу своей супруге и выполняет все ее просьбы.

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