«Самое важное — доверие и взаимность»: Монатик рассказал, как уживается с женой-менеджером

В новом интервью певец Дмитрий Монатик рассказал, как ему живется с женой Ириной, которая также является его директором как артиста. Недавно женщина получила награду «Менеджмент года», но гораздо лучше о ее заслугах говорят популярность и успех супруга, которому она помогает строить звездную карьеру.

«Я искренне убежден, что в личных отношениях, как и в рабочих, самое важное — это доверие и взаимность во всем. Мне импонирует подход к жизни в итальянских семьях, когда все работает во благо одного дела. Это и про дружбу, и про общее дело. Когда вы живете в одном ритме, вы просто не представляете, как может быть иначе, ведь вы — семья», — прокомментировал певец изданию Ok Magazine.

Монатик признался, что жена — лучший менеджер для него. Он восхищается ее коммуникативными навыками и мудростью в практических вопросах. Мужчина называет супругу своим лучшим другом и музой. За годы брака и совместной работы пара научилась понимать друг друга с полувзгляда.

Артист добавил, что часто спорит с женой, но всегда прислушивается к ее мнению, а вот крупных ссор у них не бывает. Ирина настолько хорошо изучила супруга, что всегда находит способ правильно донести до него свою мысль.

По словам Дмитрия, он все свои песни посвящает жене, а своим главным достижением к 35 годам считает свою семью, в которой подрастают двое сыновей.

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