«Слова — это только для первого свидания»: Лолита поделилась, как стала относиться к мужчинам

Бывшая замужем уже пять раз певица Лолита в новом интервью поделилась, что все еще доверяет мужчинам. Однако с опытом она стала четко фиксировать их слова и поступки, а также разделять эти действия между собой.

«Мужчина измеряется поступками. Важно, чтобы он заботился о тебе и твоей семье. Дело не в том, что он дарит тебе на 8 Марта, я вообще не отношусь к гендерным праздникам серьезно, и к 14 Февраля тоже, — поделилась 57-летняя артистка с изданием 7days. — Настоящая жизнь складывается из поступков. А слова — это только для первого свидания».

Журналисты спросили певицу, важно ли современной женщине жить вместе с мужчиной, но она ответила, что на данный момент к этому не готова. Звезда не хочет сбавлять свой рабочий ритм и предпочитает просто встречаться с кавалерами, в чем находит гораздо больше романтики.

«Хочу делать только то, что доставляет мне удовольствие. Это стопроцентных эгоизм, но для меня — нормально», — добавила звезда.

Лолиту также спросили, не побаиваются ли ее мужчины после стольких браков и внебрачных связей. Женщина ответила лаконично: «Кому суждено, тот не боится».

Она добавила, что если оказалась виновата перед кем-то из своих бывших, то обязательно попросит прощения, но на своей правоте артистка тоже научилась настаивать.

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