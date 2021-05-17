«Мне бы твои мозги»: Лолита позавидовала подходу Регины Тодоренко к отношениям

Героиней нового выпуска «ДНК-шоу» с Лолитой Милявской на канале «Пятница!» стала 30-летняя певица и телеведущая Регина Тодоренко. Ведущую в генетической карте гостьи больше всего заинтересовал ген избегания ошибок в отношениях.

«Такой человек, как ты, не повторяет ошибки во взаимоотношениях. Мне бы твои мозги, как бы сократился мой путь по загсам! — сказала 57-летняя Лолита. — Ты меня многому учишь, хоть и моложе». «Да ладно, это как эмоциональная покупка в магазине. Ты либо делаешь, либо нет, — прокомментировала Тодоренко. — Я не хочу быть удобной, я хочу быть такой, какая я есть. Я хочу, чтобы наши отношения были на слове «хочу», а не на слове «надо». Да, где-то мы притираемся друг к другу, но это же по обоюдному согласию».

Она призналась, что для нее первостепенно важно было подружиться с мужем. В 2018 году она вышла замуж за певца Влада Топалова, который сейчас меньше занимается творчеством и больше бизнесом. Регина поделилась, что за прошедшие годы они «вросли друг в друга», энергии супругов притягивают их как магнитом.

Лолита также отметила, что у ее молодой коллеги есть ген цинизма. Тодоренко ответила, что не считает это пороком, а даже если это и плохое качество, то она повернет его в положительную сторону.

Какие еще секреты Регины раскрыла Лолита — узнайте в записи выпуска на видеоплатформе Premier.

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