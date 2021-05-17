«Самое сложное — это ссориться в кадре»: Екатерина Тышкевич рассказала о съемках с мужем

Актриса и ее супруг Валентин Томусяк уже пять раз играли пару в сериалах.

В жизни, как в кино: актеры сериала «Ничто не случается дважды» Екатерина Тышкевич и Валентин Томусяк сыграли в картине супругов, а затем поженились в реальности. Режиссер проекта Оксана Байрак пригласила этих артистов по отдельности, но во время собеседования с ними почувствовала у этой пары флер, который нужен был героям сериала, а позже узнала, что мужчина и женщина давно встречаются и уже не первый раз играют влюбленных перед камерой.

«У нас уже около пяти совместных работ. Самое сложное — это ссориться в кадре, кричать, — рассказала Екатерина изданию Wday. — У нас нет этого опыта в жизни, поэтому часто «колемся». Тяжело поверить до конца, если любящий муж орет во все горло: «Я тебя ненавижу!» Ну и гримеры, бывает, ругают, так как мы милуемся и портим друг другу прически и тон».

Мужчина и женщина познакомились около шести лет назад на съемках довольно длинного сериала «Бессмертник», где им так же пришлось сыграть мужа и жену. Тогда между будущими супругами и пробежала первая искра. Через месяц совместной работы они стали ходить на свидания, пытаясь скрывать свой роман от коллег, но их быстро разоблачили «по помятым прическам и стертой помаде».

И вот, сыграв свадьбу в сериале «Ничто не случается дважды», пара решила, что это знак свыше, и в феврале 2019 года скрепила себя узами брака в реальной жизни. Интересно, что их церемонию вела режиссер Оксана Байрак, а последующий праздник — коллега по картине Владимир Гладкий.

«Темпераменты у нас как раз разные. Я более взрывная, а Валик уравновешенный, не назову его спокойным, мы оба довольно тревожные личности. Но муж старше (разница в возрасте супругов более десяти лет, — Прим. авт.), мудрее и взвешеннее, устаканивает мои порой молниеносные решения, учит думать, а потом делать. А я в свою очередь не даю ему скучать и засидеться на месте, фонтанирую идеями, помогаю ему быть легким на подъем и пробовать новое», — рассказала Тышкевич об отношениях в семье.

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