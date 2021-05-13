«Она дала мне свою ДНК»: бойфренд Меган Фокс объяснил, зачем ему кулон с кровью актрисы

Новый возлюбленный актрисы Меган Фокс, американский певец Machine Gun Kelly объяснил, каким образом он стал обладателем кулона с капелькой крови его девушки. Напомним, эксцентричное украшение 31-летний артист показал в Instagram на День святого Валентина. Поклонники тут же вспомнили, что такими же вещицами в свое время обменялись Анджелина Джоли и ее второй муж Билли Боб Торнтон. А теперь молодой музыкант рассказал, зачем ему была нужна кровь возлюбленной.

12 мая Machine Gun Kelly (настоящее имя Колсон Бэйкер) пришел на «Шоу Эллен Дедженерес», и ведущая не упустила возможности спросить его про кулон. Мужчина тут же достал аксессуар из кармана и продемонстрировал зрителям. Он сказал, что несколько месяцев назад Фокс собиралась улететь на съемки фильма в Болгарию. Так далеко друг от друга влюбленные еще не находились, и музыкант испугался, что он не сможет даже прилететь к своей девушке, если соскучится. Дело в том, что у Бэйкера все это время не было паспорта (возможно, речь о загранпаспорте), и в Болгарию он никак бы не попал. Тогда актриса оставила ему кое-что от себя.

«Некоторые люди дарят партнеру носовой платок или что-то в этом роде, — сказал в молодой человек во время интервью. — Она дала мне свою ДНК».

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Однако эта романтическая история закончилась менее «кроваво». Американский сенатор Берни Сандерс помог музыканту получить заветный паспорт, и тот в итоге навестил свою 34-летнюю сексапильную подругу в Болгарии. Все хорошо, что хорошо кончается.

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