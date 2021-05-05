«Иногда хочется, чтобы он поревновал»: Савичева рассказала о своем понимающем муже

После выхода клипа на песню «Сияй» поклонники стали спрашивать у певицы Юлии Савичевой, не ревнует ли ее муж к таким откровенным съемкам, с объятиями и поцелуями. 34-летняя звезда ответила в Instagram, что супруг, конечно же, в курсе того, чем наполнены ее музыкальные видео, но она ведь не только певица, но еще и актриса: играть любовь и целоваться на съемочной площадке — это ее профессия.

«Я понимаю, что съемки не имеют никакого отношения к моей реальной жизни. Мне очень повезло, что мой муж это тоже понимает. У нас никогда не возникало на этой почве скандалов или сцен ревности. Нужно очень внимательно приглядываться к нему, чтобы увидеть, что его это хоть как-то задевает, — поделилась личным Юлия. — Знаете, иногда мне даже хочется, чтобы он поревновал по-настоящему, но потом я понимаю, что лучше с этим не шутить».

Артистка также призналась, что считает нездоровую мужскую ревность самым страшным, что может быть в отношениях.

Напомним, Савичева с 2014 года замужем за музыкантом и композитором Александром Аршиновым, они воспитывают дочь Аню, которой летом исполнится четыре года. Супруг певицы не только поддерживает ее карьеру, но и пишет песни для своей жены.

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