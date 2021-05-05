Роботы и новые эрогенные зоны: какие изменения ждут секс в XXI веке

На сайте известного теледоктора Елены Малышевой появилась статья «О дивный новый секс», посвященная тому, как процесс совокупления людей может измениться в ближайшие десять лет под воздействием передовых технологий. Автор отмечает, что занятие любовью оставалось неизменным тысячелетиями, но в ближайшее время его могут заполнить новые веяния.

Одно из них — устройство или целый костюм, имитирующий прикосновения. С таким гаджетом можно будет заниматься сексом на расстоянии, посылая друг другу сигналы, где вы хотите погладить вашего партнера.

Вторая инновация, уже не раз мелькавшая в фантастических фильмах, — это секс-роботы. Куклы для интима уже широко используются в индустрии, осталось дождаться, когда их сделают более мягкими и разумными. Некоторые исследователи уверены, что в уже в 2050 году люди начнут влюбляться в андроидов и относиться к ним как к полноценным партнерам.

Цифровые технологии также скоро ворвутся в порнофильмы. Очки виртуальной реальности помогут почувствовать себя полноценным участником процесса, а компьютерная графика подарит партнерам внешность голливудских звезд, инопланетян, эльфов и прочих превратностей фантазии пользователя.

А одна ученая-невролог из университета Техаса заверяет, что совсем скоро ее коллеги смогут разработать препарат, который сделает любую точку тела эрогенной зоной. Всего одна гормональная инъекция — и вуаля! Изначально технология задумывалась для того, чтобы решить проблему инвалидов, ограниченных в получении оргазмов, но перспектива у этого изобретения гораздо более широкая. Представьте, что можно взлететь на вершины удовольствия только прикоснувшись к партнеру рукой.

Однако, как раз из-за зависимости от всяких гаджетов, каждое новое поколение в развитых странах занимается сексом реже предыдущего. Не исключено, что, чем доступнее станут интимные удовольствия, тем меньше люди будут проявлять к ним интерес. И это тоже весьма вероятная тенденция будущего.

А что из вышеперечисленного попробовали бы вы?

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