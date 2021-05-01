«Самой моей верной, любимой»: Плющенко нарвал для Рудковской букет тюльпанов

Знаменитая пара Евгений Плющенко и Яна Рудковская не раз дразнили подписчиков своей роскошной жизнью. Одни только завтраки чего стоят. Но звездам присущи и милые поступки, которые не требуют денежных затрат. Так в первый день мая известный фигурист подарил супруге букетик красных тюльпанов, да не купленных, а лично сорванных им на своем участке.

Красивый жест, правда, не стал сюрпризом для Рудковской, ведь она сама снимала своего благоверного на видео в процессе добычи цветов.

«Самой моей верной, любимой, преданной жене, другу, красавице…» — говорит Евгений на ролике, старательно срывая цветы и подсчитывая их количество. «Спасибо, дорогой», — ответила Яна, принимая букетик.

Плющенко поделился, что настроение у него отличное, да и солнечная погода радует. Для подписчиков он отметил, что после отдыха на Мальдивах заряжен стимулом к работе и скоро представит ряд интересных проектов.

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