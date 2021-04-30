«Строить взаимоотношения? Нет уж»: Светлана Аманова поделилась, почему была замужем лишь раз

Отношения в реальной жизни казались актрисе бледными по сравнению с тем, что происходило на сцене.

Звезда фильма «Спортлото-82» Светлана Аманова посвятила свою жизнь Малому театру, в котором сыграла героинь множества любовных историй. Но, как она сама отмечает, перенести опыт своих персонажей в реальную жизнь у нее никогда не получалось.

«Я много раз была в любовных треугольниках, столько на сцене слышала комплиментов, то есть не мне, а моей героине. А сколько признаний в любви — пылких, страстных, сколько поступков совершалось из-за меня, и я тоже затрачивалась на это. Так что в жизни у меня на это же просто не хватало сил. У меня был период, когда я была буквально одержима театром — хотелось быть всегда на сцене, интересно было в этом вариться… Но повторять все это в жизни? Строить взаимоотношения? Нет уж», — призналась 60-летняя актриса в интервью MK.ru.

По ее словам, на актерскую игру уходило столько сил, что на личную жизнь оставалось гораздо меньше: артистка сильно уставала. Да и то, что было в реальной жизни, не вставало ни в какое сравнение со сценической по яркости чувств.

Аманова поделилась, что для нее пример настоящей любви — это отношения ее прабабушки и прадеда. Какие-то черты предка женщина когда-то увидела в своем избраннике — журналисте и редакторе Павле Гусеве. Однако их брак оказался недолгим. Супруги прожили вместе семь лет, время от времени разбегаясь и снова сходясь. Однако после этой истории актриса больше не выходила замуж.

«Я бы не ставила вопрос про верность на всю жизнь — так складывалось. И потом я считала, что у нашей дочери Кати должен быть один папа, и не нужно никаких других вариантов», — прокомментировала этот момент Аманова.

Актриса отметила, что не вступала в дружеские отношения с новой семьей своего бывшего мужа, назвав такое «Сантой-Барбарой». Однако с Гусевым она все еще общается. Последний, кстати, недавно женился в четвертый раз.

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