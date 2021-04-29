«Мы не привыкли приходить к сексологу»: Мороз высказалась о пользе сериала «Клиника счастья»

В мае на видеоплатформе KION выйдет новый сериал «Клиника счастья», в котором звезда «Содержанок» Дарья Мороз играет доброго и женственного врача-эндокринолога. Ее героиня уверена, что абсолютно всех людей можно сделать счастливыми, если изучать и правильно применять гормоны. Также она убеждена, что заниматься сексом можно в любом возрасте и как можно чаще.

В новом интервью актриса отметила, что в сериале будет затронута тема секса людей за сорок.

«В «Клинике счастья» не только занимаются сексом, но и говорят о сексуальных проблемах, о телесности, о взаимоотношениях между людьми, о любви в многообразии ее форм и проявлений. Это то, что мы, русские люди, мало умеем: открыто разговаривать о сексе. Мы не привыкли приходить к сексологу, у нас нет сексуального воспитания в школах для детей, у нас есть исторически сложившаяся закрытая сексуальная тема. В Советском Союзе, как известно, вообще секса не было, и, как мне кажется, такая закрытость и стыдливость создают много проблем в семьях», — поделилась Мороз с журналом Hello!

Она даже предположила, что этот сериал может открыть для зрителей новые знания об интимной жизни или хотя бы заставить задуматься о некоторых проблемах, чем и должно заниматься кино.

37-летняя артистка поделилась и собственным мнением: для Дарьи 40 лет — это не тот возраст, когда стоит перестать заниматься сексом. Напомним, звезда сериалов дважды состояла в браке, но уже два года не замужем, воспитывает 10-летнюю дочь от Константина Богомолова.

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