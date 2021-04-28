«Она позволяет себя любить»: Елена Север сравнила новую жену Венсана Касселя с Моникой Беллуччи

По мнению российской ведущей, известный актер ничего не выиграл от брака с молодой красавицей.

Ведущую Елену Север, которая лично знакома со многими западными звездами, попросили поделиться впечатлениями о французском актере Венсане Касселе. Артистка вспомнила, как 11 лет назад он приезжал в Россию с Моникой Беллуччи и маленькой дочерью. Тогда звездная семья показалась женщине образцом любви и единства. Новость о том, что эта практически идеальная пара распалась, стала для Елены настоящим ударом.

«Я очень расстроилась. И, наверное, больше даже за Монику, потому что понимала: она любит сильнее. Просто безгранично! — поделилась Север с издание 7days. — А несколько лет назад Кассель приезжал уже со своей нынешней женой Тиной Кунаки. И было видно: она позволяет себя любить».

Журналисты отметили, что для 54-летнего Касселя жена-модель на 30 лет младше него — это настоящий подарок. Но Север заявила, что от этого обстоятельства актер ничего не выигрывает.

«Не знаю, может быть, мне просто обидно за Монику и я субъективно отношусь к ситуации…» — призналась российская звезда.

Елена отметила, что с новой женой Кассель приобрел и новую энергетику. Теперь он производит совсем другое впечатление, нежели десять лет назад.

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Напомним, французский актер был женат на итальянке Монике Беллуччи с 1999 по 2013 год, в их браке родились две дочери. В 2018-м он связал себя узами брака с молодой моделью Тиной Кунаки, с которой до этого встречался два года. Девушка подарила мужчине третью дочь, которой на днях исполнилось два годика.

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