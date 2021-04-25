«Я такое слышу»: Ольга Дроздова ответила, почему возникают сплетни о ее отношениях с Дмитрием Певцовым

Про семью актеров Дмитрия Певцова и Ольги Дроздовой ходят разные слухи среди их коллег. Многие и вовсе думают, что пара подает на развод. Однако недавно стало известно, откуда берутся эти сплетни.

Ольга рассказала, что иногда они с Дмитрием действительно ссорятся. Артистка уверена, что небольшие недопонимания возникают у всех. Но о разводе в их семье речи пока не было.

«Когда я появляюсь в соцсетях у Дмитрия Анатольевича, я такое слышу. То прическа не такая, то спрашивают, почему у нее очки. Да потому, что я плохо вижу вдаль. А он всегда снимает, когда я не успеваю их снять. Сначала меня обозвали такой-сякой, потом назвали нездоровой», — призналась Дроздова.

Сам Певцов заявляет жене, что не обращает внимания на хейтеров. Для него Ольга — самая красивая женщина на свете.

Напомним, после четырех лет ухаживаний за Ольгой актеру пришлось тайно организовать свадьбу, прикрывая регистрацию съемками очередного фильма. Однако церемония бракосочетания была настоящей. О чем Дроздова узнала уже позже.

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