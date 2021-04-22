«Моя жена рулит»: стартует новое шоу, в котором мужчины будут готовить под надзором женщин

В Россию пришел популярный в мире формат кулинарного реалити-шоу «Моя жена рулит». 26 апреля передача с таким названием стартует на канале «Суббота!». Вести ее будет 49-летняя актриса и певица Марина Федункив.

Суть этого проекта состоит в том, что мужчины и женщины меняются местами. Представители сильного пола отправятся на кухню готовить сложные блюда по рецептам от шеф-повара, а их вторые половинки будут «рулить» процессом через наушник. Участник, приготовивший лучшее блюдо, получит денежный приз. Но, что гораздо важнее, ему достанется еще и уважение собственной супруги.

«Этот проект отражает желание любой женщины рулить процессом. Ведь если не брать в расчет современных шеф-поваров, большинство из которых мужчины, я бы не доверила мужчинам приготовление блюд. Для них звучит как иностранная речь наши эти «водяная баня», «соль на глаз», «сахар по вкусу». Мужчины любят конкретику. А для женщин готовка — своего рода творчество», — говорит Марина Федункив.

Она добавила, что тоже собирается готовить в шоу, так как во время карантина нашла много новых рецептов, которые хочет опробовать. Компанию актрисе составит шеф-повар Евгений Павлов, он же будет оценивать блюда участников шоу вместе с их женами.

Не пропустите шоу «Моя жена рулит» на канале «Суббота!» — с 26 апреля, с понедельника по четверг, в 18:00.

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