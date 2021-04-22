«Просто у нас нет общего быта»: Бабкина опровергла слухи о расставании с Гором

Известная певица описала свои отношения с возлюбленным, который на 30 лет младше нее.

В новом интервью народная артистка Надежда Бабкина развеяла появившиеся в прессе слухи о ее расставании с Евгением Гором. Певица назвала это досужими сплетнями и рассказала, как они вдвоем с возлюбленным совсем недавно отмечали его день рождения.

31 марта Гору стукнул 41 год, и он пригласил Надежду Георгиевну в турецкий ресторан. Звездная пара не стала больше никого звать — этот вечер был только для них. Правда, потом вмешались поклонники Бабкиной, желающие сфотографироваться со звездой. А позже к вечеринке присоединились сын артистки Данила и его жена Татьяна, им тоже захотелось поздравить именинника.

«Вот какая у меня дружная семья! Потом Женя отвез меня домой, а утром от меня уехал на работу. Так что разговоры про наше расставание — ерунда. Просто у нас нет общего быта, так как мы оба очень заняты — я театром «Русская песня» и работой на телевидении, а Женя бизнесом, — рассказала 71-летняя Бабкина изданию 7days. — Но на наши отношения занятость не влияет, ведь мы родные люди!»

Певица добавила, что они с гражданским мужем стараются совмещать свои отпуска и отдыхать вместе. До пандемии, например, пара ездила к друзьям в Америку.

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