Звезда «Сверхъестественного» использовал съемки в сериале, чтобы устраивать свидания с женой

После того, как закончились съемки сериала «Сверхъестественное», один из главных актеров проекта, Джаред Падалеки, нашел себе новую работу в качестве исполнителя главной роли в сериале «Уокер» (ремейке «Крутого Уокера» с Чаком Норрисом). Вместе с ним в новой картине снялась и его жена Женевьев Кортезе, которая ранее почти на 10 лет оставила карьеру актрисы ради ухода за тремя детьми.

На днях супруги дали интервью шоу The Talk канала CBS, в котором рассказали, как чудесно для них снова было сниматься вместе. Мужчина и женщина совместили приятное с полезным и даже смогли выкроить несколько часов для свиданий, чтобы побыть только вдвоем. Ведь из-за наличия троих детей в последние годы им редко удавалось сходить на ужин при свечах.

«Во время ковида мои дети не могут приходить на съемки. Но я могу видеться с женой, потому что она тоже занята в шоу. Это как свидание! — рассказал Джаред. — Признаюсь, такое было несколько раз, когда мы находимся на съемочной площадке, уже пять часов вечера, мы оба закончили работу и такие: «Давай скажем няне, что мы еще снимаемся, и пойдем поедим суши».

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Кстати, супруга Падалеки в новом сериале играет жену его же героя, только уже покойную. «Уокер» стартовал на американском ТВ в январе 2021 года и уже продлен на второй сезон.

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